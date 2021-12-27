На Урале сотрудники исправительной колонии ищут новый дом служебной овчарке

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Сотрудники свердловской исправительной колонии № 53 ищут нового хозяина для служебной собаки. Немецкой овчарке по кличке Черчиль сейчас два года. По состоянию здоровья животное больше не может нести службу, не так давно у него выявили остиодистрофию, то есть болезненность при вставании на конечности. Об этом пишет издание «Уральский меридиан».

- Черчиль спокоен и дружелюбен, нуждается в семье, которая окажет ему должный уход. В связи с проблемами со здоровьем для охраны пес не предназначен, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Желающие забрать собаку в свой дом могут обратиться по телефону 8 950 196 51 86 и спросить Наталью Александровну, которая сообщит все подробности.