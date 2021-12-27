В Качканаре женщину оштрафовали за нападение на полицейского

Когда полицейские попытались остановить ее, женщина напала на одно их силовиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Качканаре местную жительницу оштрафовали за нападение на полицейского, ее обвинили по статье «Применение в отношении представителя власти». В прокуратуре выяснили, что все произошло в июле этого года, тогда в дежурную часть пришло сообщение от женщины по факту нанесения ей и ее матери телесных повреждений.

- С целью установления обстоятельств произошедшего сотрудники полиции прибыли по месту проживания заявительницы, где она указала на осужденную как на лицо, совершившее в отношении ее матери противоправные действия, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Когда полицейские попытались остановить ее, женщина напала на одно их силовиков, ударив его не менее пяти раз ногами по животу. По решению городского суда ей назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.