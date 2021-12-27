В Екатеринбурге мужчина взял с родителей деньги за поездку в лагерь и потратил на себя

Уголовное дело на мужчину направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина обманул и похитил деньги родителей трех детей и знакомого. Его обвиняют по части 1, 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину).

- В период с апреля по июль 2021 года обвиняемый путем обмана похитил денежные средства родителей троих детей под видом организации поездки детей в августе 2021 года на базу отдых «Иволга», расположенную в селе Кадниково Сысертского района, а также под видом приобретения детских игр в поездку, - рассказали в прокуратуре. - При этом обвиняемый изначально не собирался исполнять взятые на себя обязательства.

Кроме того, в июне 2021 года Клочков попросил знакомого одолжить ему 100 тысяч рублей, наврав, что у его малолетнего ребенка имеется заболевание, требующее дорогостоящего лечения. Все полученные обманом деньги он потратил на себя.

Обвиняемый причинил ущерб потерпевшим на общую сумму больше 249 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.