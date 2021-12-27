Екатеринбургские газоспасатели выезжали на экстренные заявки более 8000 раз

Фото предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

В АО «Екатеринбурггаз» есть свое особое подразделение – профессиональное аварийно-спасательное формирование

(входит в Центральное аварийно-диспетчерское управление), где работают настоящие профессионалы.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

При поступлении сигнала аварийные бригады «Екатеринбурггаза» в течение 5 минут выезжают на помощь потребителям газа, локализируют внештатные ситуации, предотвращают взрывы газа и пожары в жилых домах и на промышленных объектах.

Ежедневно диспетчеры аварийной службы принимают около 300 звонков.

С начала 2021 года сотрудники Центрального аварийно-диспетчерского управления выезжали на вызов 8044 раза.