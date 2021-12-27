В Нижнем Тагиле за выходные в пожарах пострадал мужчина и погибла женщина

Женщина погибла во время пожара до приезда МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле за минувшие выходные в пожарах пострадал мужчина и погибла женщина. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Первый пожар произошел в субботу вечером, 25 декабря в квартире трехэтажного дома на Жуковского. Хозяин квартиры 1961 года рождения спал и даже не почувствовал запаха гари. Его доставили в больницу с ожогами ног II-III степени. За его жизнь продолжают бороться врачи.

- На площади 15 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире. По лестничным маршам звеном газодымозащитной службы с помощью маски самоспасателя эвакуированы 12 человек, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Второй пожар произошел рано утром в воскресенье, 26 декабря в пятиэтажном доме на улице Учительская. Пожарные проникли в горящую квартиру и залили бушевавший огонь водой. По данным МЧС, пламя повредило домашнее имущество на площади два квадратных метра. Хозяйка 1963 года рождения погибла. Сейчас специалисты выясняют причины возгораний.