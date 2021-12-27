Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 декабря 2021 10:05

В Нижнем Тагиле за выходные в пожарах пострадал мужчина и погибла женщина

За жизнь пострадавшего нижнетагильца борются врачи
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщина погибла во время пожара до приезда МЧС

Женщина погибла во время пожара до приезда МЧС

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле за минувшие выходные в пожарах пострадал мужчина и погибла женщина. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Первый пожар произошел в субботу вечером, 25 декабря в квартире трехэтажного дома на Жуковского. Хозяин квартиры 1961 года рождения спал и даже не почувствовал запаха гари. Его доставили в больницу с ожогами ног II-III степени. За его жизнь продолжают бороться врачи.

- На площади 15 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире. По лестничным маршам звеном газодымозащитной службы с помощью маски самоспасателя эвакуированы 12 человек, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Второй пожар произошел рано утром в воскресенье, 26 декабря в пятиэтажном доме на улице Учительская. Пожарные проникли в горящую квартиру и залили бушевавший огонь водой. По данным МЧС, пламя повредило домашнее имущество на площади два квадратных метра. Хозяйка 1963 года рождения погибла. Сейчас специалисты выясняют причины возгораний.