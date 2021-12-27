В транспортной компании утверждают, что не просили пассажиров покинуть салон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о высадке пассажиров из автобуса из-за неработающего терминала безналичной оплаты. Покинуть салон попросили в том числе и пенсионерку и с тростью. Инцидент произошел в 054 маршруте, который обслуживает транспортная компания ООО «Декар-Бас».

- Указанный маршрут обслуживает транспортная компания ООО «Декар-Бас». В ходе надзорных мероприятий прокуратурой города будет дана правовая оценка соблюдения работниками и руководителем ООО «Декар-Бас» требований действующего законодательства, - расксазали в пресс-службе прокуратуры. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что в транспортной компании информацию о высадке пассажиров опровергли. В ООО «Декар-Бас» сообщили, что кондуктор попросила не заходить в автобус тех, у кого оплата производится по банковской карте.

- Пассажиров никто не выгонял. Когда автобус подъехал на остановку, кондуктор объявила, что терминал обновляется, могут зайти только те, у кого «Екарта» и наличка, - рассказали ранее в транспортнйо компании. - Люди все равно зашли и начали ее оскорблять. Пишут про какую-то бабушку. Никакой бабушки там не было.