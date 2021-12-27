За сутки в Свердловской области COVID-19 заболели 554 человек

До 20 января 2022 года в Свердловской области отменили систему QR-кодов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области по состоянию на 27 декабря 2021 года официально подтверждено 554 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 225 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Камышлове, Нижнем Тагиле, Пелыме, Невьянске, Кушве, Качканаре, Первоуральске, Полевском, Сосьве и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число зараженных коронавирусом граждан с начала пандемии на Среднем Урале составляет 196 517 человек, из которых 169 318 справились с болезнью. За сутки врачи сняли диагноз у 478 человек.

Состояние 439 человек сейчас оценивается врачами как тяжелое, 277 из них размещены в палатах реанимации, 210 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зафиксировано 30 новых случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 9 289 человек.