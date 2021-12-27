Необычное здание может появиться рядом с «Высоцким» и «Антеем» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Блогер-урбанист Илья Варламов раскритиковал идею строительства небоскреба в форме гитары в центре Екатеринбурга. Необычное здание может появиться рядом с «Высоцким». Об этом ранее сообщил его владелец - бизнесмен Андрей Гавриловский.

- Хорошая архитектура должна быть в контексте города, - говорит Илья Варламов. Как только архитектор отбрасывает реальность и начинает рисовать дом-ковер, дом-ракету или дом-гитару - всегда получается стопроцентная ерунда. Потому что, во-первых, это архитектура вне контекста, во-вторых, это вообще не архитектура, а какое-то детское творчество, когда дети рисуют дом-грибок. Точно такие же примитивные ассоциации. Это не искусство, это профанация. Очень хочется верить, что Екатеринбург не позволит себя изуродовать какой-то стеклянной гитарой. Для этого есть Лас-Вегас.

Отметим, что если проект небоскреба пройдет все экспертизы, то строительство может начаться уже летом следующего года Известно, что новое здание будет таким же многопрофильным, как и небоскреб «Высоцкий», в нем заместят и офисы, и рестораны, и гостиница. Кроме того, там же появится многоэтажная парковка для автомобилей.