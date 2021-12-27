Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 8:06

Главный синоптик Свердловской области назвала самые загрязненные города региона

Самая сложная ситуация с экологией - в Нижнем Тагиле
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из-за загрязнений воздуха и снег на улицах не всегда белый лежит.

Из-за загрязнений воздуха и снег на улицах не всегда белый лежит.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области синоптики подвели итоги года, а также ответили, какие города на среднем Урале по их данным считаются самыми загрязненными. На первом месте оказались промышленные города.

- У нас мониторинг воздуха ведется в нескольких городах. Среди них Каменск-Уральский, Первоуральск, Екатеринбург, Нижний Тагил, - рассказала Галина Шепоренко, главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС». - Конечно, самая большая проблема в Нижнем Тагиле. Там бывают чаще неблагополучные ситуации с погодой. Все эти города находятся в программе "чистый воздух", которая действует до 2024 года.

Окончательные данные по состоянию воздуха в городах, где ведется наблюдение, специалисты подведут весной следующего года.