Главный синоптик Свердловской области назвала самые загрязненные города региона

Из-за загрязнений воздуха и снег на улицах не всегда белый лежит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области синоптики подвели итоги года, а также ответили, какие города на среднем Урале по их данным считаются самыми загрязненными. На первом месте оказались промышленные города.

- У нас мониторинг воздуха ведется в нескольких городах. Среди них Каменск-Уральский, Первоуральск, Екатеринбург, Нижний Тагил, - рассказала Галина Шепоренко, главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС». - Конечно, самая большая проблема в Нижнем Тагиле. Там бывают чаще неблагополучные ситуации с погодой. Все эти города находятся в программе "чистый воздух", которая действует до 2024 года.

Окончательные данные по состоянию воздуха в городах, где ведется наблюдение, специалисты подведут весной следующего года.