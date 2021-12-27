В Нижнем Тагиле работает больше пяти дарксторов, в которых собирают продукты для доставки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Онлайн-ритейлер «Самокат» начал работу в Нижнем Тагиле. Оформить и получить товары через приложение жители города смогут с 8 утра до 23 часов вечера. В компании рассказали, что доставка продуктов будет бесплатной, а минимальная сумма заказа составляет всего сто рублей.

- Курьеры-партнеры «Самоката» будут доставлять товары на велосипедах за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Первое время будут также задействованы курьеры на автомобилях, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе онлайн-ритейлера. - Такая оперативность возможна благодаря дарксторам или центрам формирования заказов, которые Самокат.

Сейчас в Нижнем Тагиле работает больше пяти дарксторов в разных районах города. Жители города могут сделать заказ из ассортимента «Самоката», в который входит более 2500 товаров от самых разных производителей, в том числе и продукты от популярных уральских брендов. Кроме того, около трети ассортимента составляют товары собственной торговой марки «Самокат».

В компании отметили, что до конца 2021 года компания намерена вдвое увеличить число городов присутствия сервиса. Сейчас по всей стране действует тысяча дарксторов, а курьеры Самоката доставляют свыше 300 тысяч заказов ежедневно.