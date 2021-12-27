Кольцово в новогодние праздники обслужит более 1,5 тысяч рейсов

Первым в 2022 году в Кольцово приземлится воздушное судно из Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогодние праздники в этом году в Кольцово запланировано на 37% больше рейсов, чем в аналогичный период сезона 2020-2021. С 29 декабря по 9 января из аэропорта в Екатеринбурге вылетят 1 524 самолета 27 авиакомпаний.

Свердловчане смогут улететь по 81 внутрироссийскому и международному направлению, включая Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Дюссельдорф, Ларнаку, Анталью и многие другие города.

- Самым загруженным днем для аэропорта станет 29 декабря - в этот день в Кольцово будет выполнено 155 взлетно-посадочных операций, - рассказали в пресс-службе Кольцово. - Меньше всего рейсов запланировано в первый день наступающего года - 60. Год назад самым загруженным предновогодним днем стало 31 декабря - тогда было обслужено 106 рейсов.

Интересно, что последним в 2021 году будет самолет из Сочи, который сядет в Кольцово в 22:40, а первым в 2022 году станет воздушное судно из Москвы, которое приземлится на взлетно-посадочной полосе менее чем через час после боя курантов. Оба рейса будут выполнены «Уральскими авиалиниями».