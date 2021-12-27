Олег Чемезов назначен вице-губернатором Свердловской области

Олег Чемезов стал вице-губернатором Свердловской области. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия"

С 27 декабря 2021 года Олег Чемезов назначен на пост вице-губернатора Свердловской области. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев. До этого чиновник два года трудился в правительстве Свердловской области.

Биография Олега Чемезова

Олег Чемезову 57 лет, он родился в Свердловске в семье врачей, и сам пошел по стопам родителей. Получил медицинское образование, с 1988 по 1993 год работал участковым врачом-психиатром в Ханты-Мансийске, потом – заведующим психиатрическим отделением окружного психонаркологического диспансера ХМАО.

С 1993 по 1998 год возглавлял Ханты-Мансийский окружной фонд обязательного страхования, в этот же период получал образование по специальности «Менеджмент».

В 1999 году занимал должность первого зам главы администрации ХМАО по вопросам экономики и финансов.

С 1999 по 2004 год работал первым заместителей председателя правительства Югры.

С 2004 по 2005 год был первым заместителей губернатора региона.

С 2005 по 2013 год работал в сфере бизнеса.

В 2008 году стал депутатом Тюменской Гордумы.

С 2013 года – руководил экспертной группой Агентства стратегических инициатив в Тюменской области.

В 2014 году перешел в Тюменскую областную думу, куда был избран на довыборах.

Весной 2019 года по приглашению Евгения Куйвашева стал заместителем губернатора Свердловской области, отвечал за вопросы цифровизации и развитие территорий.