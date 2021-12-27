Жители поселка под Екатеринбургом остались без электричества и тепла

Вернуть электроэнергию в дома обещают вернуть в течение дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом жители поселка Косулино жалуются на то, что остались без света и без тепла, так как большинство домов отапливается с помощью электричества. Проблема возникла из-за технологического нарушения еще вечеров в воскресенье, 26 декабря. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Россети-Урал», жителей оперативно запитали по резервной схеме.

- В настоящий момент энергетики создают специальную ремонтную схему для минимизации последствий для потребителей, чтобы провести необходимые ремонтные работы. В связи с этим могут быть кратковременные отключения электроэнергии в Косулино в течение дня, - рассказали в компании.

На время проведения работ на социальные объекты уже доставлены дизель-генераторы. Восстановить нормальную работу электроэнергии обещают восстановить в течение дня.

- На ряде улиц возник неполнофазный режим. Про эти ситуации мы также в курсе. К сожалению, ряд ремонтных схем, а тем более на таких сложных по нагрузке территориях, не всегда в полной мере позволяют обеспечить качество, - добавили в «Россети-Урал». - Но это временная мера. Наши специалисты на месте и делают все, что необходимо, чтобы ускорить этот процесс.