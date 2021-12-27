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Общество27 декабря 2021 7:31

Синоптики рассказали, какая погода будет в Свердловской области 31 декабря 2021 года

А также, насколько холодной будет последняя рабочая неделя года
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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В субботу в столице Урала ожидается -6 градусов Цельсия. а в воскресенье -7.

В субботу в столице Урала ожидается -6 градусов Цельсия. а в воскресенье -7.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские синоптики рассказали, какой погоды ждать жителям Свердловской области в последнюю рабочую неделю 2021 года. Так, в северных частях региона возможны морозы до -30 градусов. В южных районах до -18...-23 градусов.

- К нам движется антициклон. Он пройдет через юг европейской территории России и объединится с сибирским антициклоном. В ближайшие дни он будет влиять на погоду, - объясняет Галина Шепоренко, главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС». - Свердловская область будет находится на периферии этого антициклона.

К 31 декабря на Среднем Урале пройдут небольшие снегопады. В последний день 2021 года днем столбики термометров покажут около -9 градусов Цельсия днем и -15 вечером.

Также Галина Шепоренко рассказала, что 2021 год стал самым жарким годом с начала 21 века. Следом за ним по высоким температурным показателям идет 2008 год.