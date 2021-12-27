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Общество27 декабря 2021 7:27

В первый день 2022 года в Свердловской области пройдет град, а затем начнется похолодание

Синоптики рассказали, какой погоды ждать в начале следующего года
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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31 декабря в Екатеринбурге ожидается -9 градусов холода.

31 декабря в Екатеринбурге ожидается -9 градусов холода.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый день 2022 года температура воздуха в Свердловской области будет держаться на отметке в -6...-11 градусов. При этом возможен град. А в остальные январские праздники температура воздуха будет держаться на отметке -8...-14 градусов Цельсия.

- В первой половине праздников сохранится данная погода, - уточнила Галина Шепоренко, главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС». - При этом есть большая вероятность, что с 7 по 9 января придут похолодания. Но надо учитывать, что пока прогноз не точный - период слишком длительный. Осадков на праздники ожидается не очень много.

Если говорить о январе в целом температура и осадки ожидается в пределах нормы: -15...-16, на Севере -20...-25. Также уральские синоптики рассказали, какая погода ждет Свердловскую область 31 декабря. Столбики термометров покажут до -9 градусов Цельсия.