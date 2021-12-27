Лето 2021 года на Урале выдалось самым жарким с 2008 года

Зима на Урале выдалась снежная. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 27 декабря, уральские синоптики подвели погодные итоги года. Так, минувшее лето оказалось самым жарким на Среднем Урале с 2008 года.

- В целом 2021 год выдался очень теплым - за счет жаркого лета, - рассказала Галина Шепоренко, главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС». - Даже май был по температуре, как июль.

При этом лето оказалось не только жарким, но и сухим, из-за чего начались лесные пожары.

- Зима наступила вовремя, - добавляет Галина Шепоренко. - Сейчас у нас достаточно хороший лед. Морозы большой угрозы не представляют, так как высота снежного покрова 20-60 сантиметров. Это очень хорошая высота для зимнего периода.