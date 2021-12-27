В ГИБДД Свердловской области рассказали, как будут работать в новогодние праздники

РЭО будет работать 4, 5 и 6 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госавтоинспекция Свердловской области опубликовала график работы регистрационно-экзаменационных подразделений (РЭО) в новогодние праздники. Сотрудники РЭО будут принимать граждан 4, 5 и 6 января в те же часы работы, что и в обычные дни.

- Например, подразделение МРЭО в Екатеринбурге, по ул. Чкалова, 1 будет работать по следующему графику: 4 января с 9 до 17 часов, 5 января с 11 до 19 часов, 6 января с 12 до 17 часов, 10 января, в понедельник, в этом подразделении выходной, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Записаться на удобное время для посещения можно на Госуслугах. По обычному графику РЭО начнет работать с 10 января.

В прошлые новогодние праздники сотрудниками подразделения проведено более трех тысяч операций, связанных с регистрационными действиями транспортных средств, около 1500 операций по выдаче и замене водительских удостоверений, а также принято тысяча теоретических и практических экзаменов на получение водительских удостоверений.