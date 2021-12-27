Tele2 в Свердловской области модернизировала 13% базовых станций в 2021 году

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

За этот период объем потребляемого интернет-трафика в Свердловской области вырос на 24,5%.

За 11 месяцев 2021 года мобильный оператор увеличил количество базовых станций в Свердловской области на 7% и модернизировал 13% существующих объектов связи. В 2021 году в регионе компания также завершила один из масштабных проектов модернизации на сети 2G. Традиционно покрытие 2G – самое широкое у операторов связи, этот стандарт связи по умолчанию есть в городах, доступен в деревнях и малых населенных пунктах. Tele2 провела модернизацию сети, и теперь каждая базовая станция Tele2 с технологией 2G предоставляет также доступ к 4G-интернету.

Мобильный оператор Tele2 улучшил связь в нескольких микрорайонах Екатеринбурга: Химмаш, Уктус, Ботанический. Впервые сигнал появился в селе Голубковское Алапаевского района, деревне Нижняя Иленка Байкаловского района, селе Камышево и Марамзино Белоярского района, в поселке Сагра (г.о. Верхняя Пышма) и в селе Башкарка Горноуральского района. Новые базовые станции запущены в поселке Полуночном (Ивдель), селах Сосновское и Силавское Каменского района, селе Мезенское (Заречный) и селе Бараба Богдановичского района.

Улучшено покрытие в поселках Шамары и Кедровка, в СНТ г. Березовский, селе Бутка, в п.г.т. Горноуральский Пригородного района, поселке Белоярский Белоярского района, в Новоуральске, Сухом Логу, Нижнем Тагиле, КП «Заповедник», поселке Калья, селе Чернышевском Ирбитского района, в Качканаре, Кировграде, Красноуральске, Красноуфимске и Карпинске.

Также в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), который реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифра) и «Ростелеком» в партнерстве с Tele2, новые базовые станции были запущены в нескольких отдаленных населенных пунктах Свердловской области: поселках Боровской, Кокуй и селах Балаир, Пеньки и Катарач Талицкого района, селе Шилкинское Камышловского района, поселках Каменка и Юрты Новолялинского района, деревне Верх-Тиса Ачитского района, деревне Голякова Слободо-Туринского района и поселке Гаранинка (Алапаевское муниципальное образование).

Отдельное внимание Tele2 уделяет улучшению покрытия сети внутри общественных пространств. Оператор улучшил покрытие внутри нового ТЦ Veer Mall в Екатеринбурге: в зоне уверенного сигнала 4G находятся торговые площади и паркинг. Также в 2021 году было улучшено качество связи в ТЦ «Столичный» в Краснотурьинске. Кроме того, Tele2 планомерно повышает качество сети на автодорогах Свердловской области. Связь улучшена на участке трассы М5 на выезде из Екатеринбурга.

Оператор выделил пять городов-лидеров по потреблению интернет-трафика в регионе:

1. Екатеринбург

2. Нижний Тагил

3. Каменск-Уральский

4. Первоуральск

5. Серов

Самыми активными районами Екатеринбурга по потреблению data-трафика стали Чкаловский, Верх-Исетский, Орджоникидзевский, Кировский и Ленинский районы.

Сейчас сеть 2G доступна 95% жителей Свердловской области, 3G – 91%, 4G – 97%.