В Нижнем Тагиле начали асфальтировать подъезды к мосту на Циолковского

После завершения подготовительных работ по путепроводу откроют временное движение Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в воскресенье, 26 декабря, сотрудники «Уралстройстроймонтаж»начали асфальтировать подъезды к мосту на Циолковского. На подъездах к путепроводу положат два слоя асфальта.

Как пишет издание TagilCity.ru, на онлайн-видеотрансляции с камер «Сетей Тагила» можно увидеть, что на путепроводе работают два катка и другая спецтехника. В зимнее время для укладки асфальта рабочие используют специальную технологию с подогревом.

Напомним, мост после реконструкции уже протестировали. По нему проехали груженые самосвалы общей массой 78 тонн. Испытания моста прошли успешно. Это значит, что после завершения подготовительных работ по путепроводу откроют временное движение автомобильного транспорта. Планируется, что это произойдет 30 декабря.