Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 4:22

Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 27 декабря: эвакуация ТЦ, морозы и закаленные Деды Морозы

Новости Екатеринбурга: утро 27 декабря
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новости Екатеринбурга: утро 27 декабря

Новости Екатеринбурга: утро 27 декабря

Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 27 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

В самом центре Екатеринбурга у площади 1905 года вечером 26 декабря эвакуировали ТЦ «Европа». Об этом «Комсомолке» сообщила читательница. Персонал и посетителей вывели на улицу, на месте работали экстренные службы. Никаких ЧП на объекте не произошло.

В Екатеринбурге в последнюю неделю 2021 года будет холодно. Самым морозным днем станет среда, 29 декабря, когда днем столбики термометров опустятся до – 16 градусов, а ночью будет до – 21 градуса. Осадков в ближайшие дни не будет.

В воскресенье, 26 декабря, на улице Вайнера в центре Екатеринбурга свой флеш-моб провели полуголые Деды Морозы, на которых были только красные шорты и легкие шубки, а также праздничные колпачки на головах. Таким образом Деды Морозы решили поздравить горожан с приближающимся Новым годом.