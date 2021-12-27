Холодно и без осадков: прогноз погоды на начало недели в Екатеринбурге

Днем в столице Урала будет держаться от -14 до -16 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на начало недели. Судя по нему, с понедельника по среду в Екатеринбурге будет холодно и в основном без осадков.

В понедельник, 27 декабря, возможен небольшой снег. Столбики термометров в дневное время покажут от -8 до -10 градусов. Прогнозируется гололедица на дорогах в виде снежного наката.

Во вторник. 28 декабря, ночью похолодает до -17,-19 градусов, днем немного потеплеет - до - 14,-16 градусов.

В среду, 29 декабря, в ночное время ожидается -19,-21 градусов, днем столбики термометров покажут -14,-16 градусов.