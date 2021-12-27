В Первоуральске из задымленной пятиэтажки пожарные спасли 8 человек

В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 15 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске в воскресенье, 26 декабря, в квартире на третьем этаже пятиэтажки на улице Прокатчиков произошел сильный пожар. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из задымленного здания 18 человек, в том числе 8 были спасены с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.

- В 19:38 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 15 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда «Первоуральск» В 19:54 огонь локализован, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Первоуральск

Огонь распространился на площади 25 квадратных метров и повредил стены, пол и домашнее имущество в квартире. Полностью потушить пламя пожарным удалось в 20:20. Еще 50 минут им потребовалось, чтобы пролить и разобрать сгоревшие конструкции.

Как пишут очевидцы в группе ВКонтакте «Инцидент Первоуральск», возгорание в квартире произошло из-за замыкания проводки. К счастью, во время пожара никто не пострадал.