В Первоуральске в аварию попал автомобиль ДПС

В ДТП никто не пострадал Фото: читатель "КП"

В Первоуральске в воскресенье, 26 декабря, на перекрестке улиц Ильича и Ватутина в аварию попал автомобиль ДПС. Машина сотрудников ГИБДД столкнулась с поворачивающей налево с дублера иномаркой и влетела в столб и дорожный знак. Последний обломился и отлетел на проезжую часть.

- По данному факту обстоятельства выясняются, проводятся проверочные мероприятия, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Также в госавтоинспекции добавили, что в ДТП никто не пострадал.

В июле в Екатеринбурге машина ДПС стала участником аварии. В автомобиль ГИБДД влетела отечественная «девятка». Авария произошла на оживленном перекрестке улиц Малышева - Мира.