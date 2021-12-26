Фото: Станислав Дементьев

На улице Вайнера устроили флеш-моб полуголые Деды Морозы и их подружки Снегурочки.

Целая армия веселых и, судя по всему, нисколько не боявшихся замерзнуть, активистов пробежалась по центральным улицам города. Так горожане, на которых были одеты лишь красные шорты и яркие новогодние колпачки и горожанки одетые в легкие шубки снегурочек, решили поздравить горожан с наступающим Новым годом.

Фото: Станислав Дементьев

Напоминаем, что из-за пандемии выросли в Екатеринбурге выросли цены на поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. За получасовое выступление Дедушки придется заплатить 2500 рублей, а если он со Снегурочкой, то в полтора раза дороже

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