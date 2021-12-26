Фото: читатель «КП» Мария Кочетова

Пассажирам рейса из Шарм-эль-Шейха после шестичасового ожидания выдали поврежденный багаж. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщила читательница и пассажирка рейса из Египта Мария Кочетова.

- Чемоданы вчера мы получили в 21:50. Мы с ребёнком были. Очень устали. А потом ещё в Челябинск ехали. Чемоданы в итоге все разбитые пришли, - рассказала Мария.

Фото: читатель «КП» Мария Кочетова

25 декабря пассажиры рейса из Египта не могли получить свой багаж с 15:00.

Ранее Мария поделилась с «КП-Екатеринбург» подробностями шестичасового ожидания в Кольцово.

Фото: читатель «КП» Мария Кочетова

- Авиаперевозчик никаких действий не предпринимает, - сообщала женщина. - Многие пассажиры из других городов, и у них нет возможности уехать отдохнуть. Люди устали и вымотаны, кто-то спит на полу и на багажной ленте. Некоторые из них не ели больше десяти часов.

Напомним, что в пресс-службе «Кольцово» пояснили, что причиной задержки послужила неисправность багажно-грузового отсека воздушного судна. Когда завершатся работы по отсеку неизвестно.

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