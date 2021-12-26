Во время снегопадов водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД предупредили водителей Екатеринбурга об ухудшении погодных условий. Автолюбителей попросили соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах во время снегопадов. Водителям необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние и быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.

- В непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Также в ГИБДД напоминают, что водителям необходимо быть внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен из-за зонтов, капюшонов и т.д. Пешеходам в свою очередь следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге.

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