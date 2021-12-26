Выписано 489 человек. Общее число выписанных достигло 168 840 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области снизилось количество зарегистрированных случаев COVID-19. За сутки на Урале зарегистрирован 564 новых случая коронавируса.

Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции достигло 195 963. От коронавируса скончались 29 человек. Общее число случаев смерти от короновируса – 9 268.

- Состояние 457 госпитализированных оценивается как тяжелое, 288 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 224 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

При этом число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 2 560. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 489 человек. Общее число выписанных достигло 168 840. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+219), Артемовского, Асбестовского городских округов, Берёзовского, Ирбита, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Серова и других городов.

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