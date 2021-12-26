Сотрудники следственного отдела выясняют все обстоятельства происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники следственного отдела по городу Красноурьинск проверят 33-летнего местного жителя, который в прямом эфире издевался на 5-летней дочкой и доводил ребенка до слез.

- Мы выясним все все обстоятельства происшествия, проведем опрос возможных очевидцев, чтобы найти характеризующий материала в отношении членов семьи. По итогам проверки будет дана объективная правовая оценка, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

На трансляции было слышно, как девочка плачет, а ее бабушка просит малышку не кричать, чтобы не раздражать отца еще сильнее. Мужчина несколько дней оскорблял ребенка и свою маму.

Сейчас мужчина находится под стражей в дежурной части МО МВД России «Краснотурьинский».

Представители МВД также разбираются в обстоятельствах происшедшего. Они установили, что 33-летний мужчина был судим ранее и проживает в Краснотурьинске вместе с матерью и 5-летней дочерью.

- Последний раз был осужден в 2011 году по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Освободился в июле 2013 года, - сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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