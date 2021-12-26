В Екатеринбурге в ДТП пострадал 33-летний водитель Hyundai

Водителя Hyundai госпитализировали с травмами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Карла Либкнехта, 48/1 произошло ДТП с участием двух иномарок. На место аварии приехало два экипажа скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу ДТП водитель Lexus не справился с управлением.

- По предварительной информации водитель Lexus не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем Hyundai, - рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai 1988 года рождения с различными травмами госпитализирован в 36 Городскую клиническую больницу.

Напоминаем, что ранее в массовом ДТП под Нижнем Тагилом пострадал ребенок. 11-летняя девочка была госпитализирована с перелом ключицы.

А на 210 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» 24-летняя девушка за рулем «Лады-Приоры» выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой «Хендэ». В результате ДТП водитель отечественной легковушки погибла. Женщина, которая находилась за рулем иномарки, и ее семилетний сын госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

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