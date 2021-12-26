В Екатеринбурге из-за минирования эвакуировали третий ТЦ VEER Mall

В Екатеринбурге эвакуировали жителей еще одного торгового центра. На этот раз поступило сообщение о минировании ТЦ VEER Mall.

Об этом сообщил читатель «КП»-Екатеринбург.

- Я был в торговом центре в кинотеатре, как вдруг нам сообщили об эвакуации. Все вышли на улицу. Что было дальше я не знаю. Сразу уехал домой, - рассказал очевидец событий Алексей.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогу проверочных мероприятий.

Напоминаем, что вчера в торговом центре «Кит» в Юго-западном районе эвакуировали 950 человек из-за сообщения о минировании. Как сообщил «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых подозрительного и тем более опасного специалисты не обнаружили. Реальной угрозы людям и зданию не было.

А позже вечером эвакуировали ТЦ «Радуга парк» на Репина.

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