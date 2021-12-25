В Екатеринбурге эвакуировали второй ТЦ за сутки из-за сообщения о минировании

У главного входа пожарные и полиция. Фото: читатель "КП"

В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Радугу парк» на Репина. Это уже второй торговый центр города за 25 декабря.

- У главного входа пожарные и полиция, внутрь никого не пускают, людей всех вывели, - рассказал читатель «КП-Екатеринбург» Григорий.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что прокомментирует информацию после завершения проверки.

Ранее в Екатеринбурге в торговом центре «Кит» в Юго-западном районе эвакуировали 950 человек из-за сообщения о минировании. Как сообщил «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых подозрительного и тем более опасного специалисты не обнаружили. Реальной угрозы людям и зданию не было.

Сейчас торговый центр работает в обычном режиме.