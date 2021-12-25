В Нижнем Тагиле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 12 человек

Пожар был потушен через 10 минут. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле из-за пожара в многоэтажке на улице Жуковского эвакуировали 12 человек. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области сообщение о возгорании поступило в часть 25 декабря в 17:25.

- На площади 15 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 3-м этаже 3-этажного муниципального жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар был потушен через 10 минут, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 17:52.

Напомним, что в Екатеринбурге в торговом центре «Кит» в Юго-западном районе эвакуировали 950 человек из-за сообщения о минировании. Как сообщил «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых подозрительного и тем более опасного специалисты не обнаружили.