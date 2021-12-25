Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 декабря 2021 18:44

Пассажиры рейса из Египта рассказали подробности шестичасового ожидания в Кольцово

По их словам, авиаперевозчик никаких действий не предпринимает
Анастасия БАШКИРЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Люди устали и вымотаны. Фото: читатель "КП"

Люди устали и вымотаны. Фото: читатель "КП"

Пассажиры рейса из Шарм-эль-Шейха рассказали «КП-Екатеринбург» подробности шестичасового ожидания в Кольцово 25 декабря. Люди не могут получить свой багаж с 15:00.

- Только сейчас нам дали воды представители аэропорта. Авиаперевозчик никаких действий не предпринимает, - сообщила подписчица Мария.

Многие пассажиры из других городов, и у них нет возможности уехать отдохнуть. Люди устали и вымотаны, кто-то спит на полу и на багажной ленте. Некоторые из них не ели больше десяти часов.

Напомним, что в пресс-службе «Кольцово» пояснили, что причиной задержки послужила неисправность багажно-грузового отсека воздушного судна. Когда завершатся работы по отсеку неизвестно.