Пассажиры рейса из Египта рассказали подробности шестичасового ожидания в Кольцово

Люди устали и вымотаны. Фото: читатель "КП"

Пассажиры рейса из Шарм-эль-Шейха рассказали «КП-Екатеринбург» подробности шестичасового ожидания в Кольцово 25 декабря. Люди не могут получить свой багаж с 15:00.

- Только сейчас нам дали воды представители аэропорта. Авиаперевозчик никаких действий не предпринимает, - сообщила подписчица Мария.

Многие пассажиры из других городов, и у них нет возможности уехать отдохнуть. Люди устали и вымотаны, кто-то спит на полу и на багажной ленте. Некоторые из них не ели больше десяти часов.

Напомним, что в пресс-службе «Кольцово» пояснили, что причиной задержки послужила неисправность багажно-грузового отсека воздушного судна. Когда завершатся работы по отсеку неизвестно.