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Спорт25 декабря 2021 16:10

Уральский «Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ

Игра завершилась со счетом 4:2
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Матч прошел 25 декабря на «Уфе-арене».

Матч прошел 25 декабря на «Уфе-арене».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская команда «Автомобилист» потерпела четвертое поражение подряд, уступив «Салавату Юлаеву».

Матч прошел 25 декабря на «Уфе-арене» в рамках Континентальной хоккейной лиги. Счет был открыт на 35 секунде матча Александром Кадейкиным с помощью Николая Кулемина. На 12 минуте голы сравнял Станислав Бочаров, которому ассистировали Патрис Кормье и Анатолий Голышев.

Через две минуты команда из Уфы снова вышла вперед, шайбу в ворота екатеринбуржской команды забросил Данил Башкиров после передачи Степана Санникова. Третий и четвертые голы забили уфимские игроки Маркус Гранлунд и Павел Коледов.

На 43-й минуте Патрис Кормье отыграл одну шайбу «Автомобилиста». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу команды хозяев.