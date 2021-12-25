Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 декабря 2021 13:10

В ТЦ Екатеринбурга эвакуировали тысячу людей из-за сообщения о минировании

Специалисты ничего опасного не обнаружили
Анастасия БАШКИРЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас торговый центр работает в обычном режиме.

Сейчас торговый центр работает в обычном режиме.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в торговом центре «Кит» в Юго-западном районе эвакуировали 950 человек из-за сообщения о минировании. Как сообщил «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых подозрительного и тем более опасного специалисты не обнаружили. Реальной угрозы людям и зданию не было.

Сообщение о минировании поступило на электронную почту. На место оперативно прибыли силовики с собаками и специалисты по взрывным устройствам.

- Такие сведения всегда, несмотря на затратность людских и технических ресурсов, подлежат обязательной тщательной проверке. Сотрудники уголовного розыска и наши коллеги из регионального ФСБ предпринимают комплекс необходимых мер, чтобы вычислить и наказать горе-шутника, - рассказал Валерий Горелых.

Сейчас торговый центр работает в обычном режиме.