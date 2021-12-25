В Кольцово из-за неисправности грузового отсека пассажиры не могут получить свой багаж

Когда завершатся работы по отсеку неизвестно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово пассажиры рейса из Шарм-эль-Шейха несколько часов не могут получить свой багаж. Как сообщила «КП-Екатеринбург» пресс-служба аэропорта причиной задержки послужила неисправность багажно-грузового отсека воздушного судна.

- С пассажирами работают представители авиаперевозчика, - рассказали в Кольцово.

Когда завершатся работы по отсеку неизвестно.

Напомним, что из Екатеринбурга впервые начнут летать самолеты в Курск. Первый рейс запланирован на 2 января 2022 года. Продолжительность полета составит 4 часа 10 минут: вылет из Кольцово - в 10:05, прибытие в Казань - в 11:40, прибытие в Курск - в 12:10 по местному времени. Полеты начнет выполнять авиакомпания «РусЛайн».