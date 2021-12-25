Житель Камышлова отправился за решетку после пьяной езды

Памятных должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал, повторно совершил правонарушение в сфере безопасности дорожного движения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Камышлова Андрей Памятных отправился за решетку после пьяной езды. В марте 2021 года его во второй раз поймали в состоянии опьянения, когда он ехал по поселку Обуховский.

- Ранее в 2015 году мужчина уже был судим за совершение аналогичного преступления, и отбывал наказание в виде обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд признал 31-летнего уральца виновным и отправил его в колонию строгого режима на 10 месяцев.

Напомним, что в Екатеринбурге поймали на мошенничестве инспекторов ГИБДД, которые заставляли водителей отдавать по 30 тысяч рублей. Гаишники запугивали автомобилистов фальшивыми показаниями алкотестера, показывающего «положительный» результат.