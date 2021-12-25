В Екатеринбурге открылся еще один «Макдоналдс» с «МакАвто»

Кстати, сегодня в «Макдоналдс» действует акция «Монополия», которая активируется после оплаты заказа с продуктами-участниками в приложении или на сайте. Фото: «Макдоналдс»

В Екатеринбурге 25 декабря на один «Макдоналдс» стало больше. Новый ресторан открылся на ул. Викулова, 38г. в отдельностоящем здании. Там же будет работать зона «МакАвто» и «МакКафе».

Кроме того, в ресторане возможно заказать доставку еды в любую точку города. Напомним, сейчас в Екатеринбурге работает 13 ресторанов «Макдоналдс». Предприятие на Викулова станет 14-м. А 27 декабря их и вовсе будет 15. Еще один ресторан откроют в торговом центре «Веермолл» на Уралмаше (пр. Космонавтов 108д)

- В Екатеринбурге мы уже 15 лет, и очень символично, что именно этот юбилейный год нашей деятельности в регионе мы завершаем с 15-ю открытыми предприятиями. Открытие новых «Макдоналдс» обеспечит работой более ста жителей Екатеринбурга, – отметил генеральный директор ООО «СПП» Александр Калинин.

Фото: «Макдоналдс»

Кстати, сегодня в «Макдоналдс» действует акция «Монополия», которая активируется после оплаты заказа с продуктами-участниками в приложении или на сайте.

При покупке офф-лайн нужно отсканировать QR-код акции перед оплатой на кассе, и получить заветные стикеры в приложении, под которыми могут скрываться как любимые продукты сети, так и шанс получить эпизодическую роль в кино или сериале, выиграть крупный денежный приз, путешествие или квартиру.