За сутки от коронавируса на Среднем Урале скончались 29 человек

Выписано 486 человек. Общее число выписанных достигло 168 351.

За сутки на Среднем Урале выявили 571 новый случай COVID-19. Общее количество случаев новой достигло 195 399. От коронавируса скончались 29 человек

- Состояние 459 госпитализированных оценивается как тяжелое, 296 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 212 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Напомним, что в Свердловской области до 20 января отменили QR-коды в торговых центрах. Кроме этого в Екатеринбурге школьников досрочно отправили на каникулы. В городском департаменте образования приняли решение:

- предусмотреть перенос начала каникулярного периода для обучающихся 1-х - 11-х классов:

- с 25 декабря 2021 года (для школ, работающих в режиме 5-дневной учебной недели);

- с 27 декабря 2021 года (для школ, работающих в режиме 6-дневной учебной недели).