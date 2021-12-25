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Здоровье25 декабря 2021 8:54

За сутки от коронавируса на Среднем Урале скончались 29 человек

В Свердловской области зарегистрирован 571 новый случай COVID-19
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Выписано 486 человек. Общее число выписанных достигло 168 351.

Выписано 486 человек. Общее число выписанных достигло 168 351.

За сутки на Среднем Урале выявили 571 новый случай COVID-19. Общее количество случаев новой достигло 195 399. От коронавируса скончались 29 человек

- Состояние 459 госпитализированных оценивается как тяжелое, 296 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 212 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Напомним, что в Свердловской области до 20 января отменили QR-коды в торговых центрах. Кроме этого в Екатеринбурге школьников досрочно отправили на каникулы. В городском департаменте образования приняли решение:

- предусмотреть перенос начала каникулярного периода для обучающихся 1-х - 11-х классов:

- с 25 декабря 2021 года (для школ, работающих в режиме 5-дневной учебной недели);

- с 27 декабря 2021 года (для школ, работающих в режиме 6-дневной учебной недели).