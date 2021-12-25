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Общество25 декабря 2021 7:46

В Екатеринбурге прокуратура помогла сотрудникам предприятия добиться выплат по зарплате

Перед 29 работниками образовался долг в 1,3 миллиона рублей
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Два года назад ООО «Проминвест» было признано банкротом.

Два года назад ООО «Проминвест» было признано банкротом.

Фото: Дмитрий ИГНАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура помогла сотрудникам предприятия «Проминвест» добиться выплат по зарплате. В январе прошлого года компанию признали банкротом, руководство отказалось рассчитываться с подчиненными.

- В целях восстановления нарушенных трудовых прав работников «Проминвест» прокуратурой Железнодорожного района принят комплекс мер прокурорского реагирования: проводились заслушивания конкурсного управляющего, были истребованы графики погашения задолженности по оплате труда, контролировалось их исполнение, были внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства, - пояснила пресс-секретарь областного ведомства Марина Канатова.

В итоге перед 15 сотрудниками был погашен долг в размере 1,1 миллиона рублей. Еще 14 человек ожидают выплат.