В Екатеринбурге прокуратура помогла сотрудникам предприятия добиться выплат по зарплате

Два года назад ООО «Проминвест» было признано банкротом. Фото: Дмитрий ИГНАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура помогла сотрудникам предприятия «Проминвест» добиться выплат по зарплате. В январе прошлого года компанию признали банкротом, руководство отказалось рассчитываться с подчиненными.

- В целях восстановления нарушенных трудовых прав работников «Проминвест» прокуратурой Железнодорожного района принят комплекс мер прокурорского реагирования: проводились заслушивания конкурсного управляющего, были истребованы графики погашения задолженности по оплате труда, контролировалось их исполнение, были внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства, - пояснила пресс-секретарь областного ведомства Марина Канатова.

В итоге перед 15 сотрудниками был погашен долг в размере 1,1 миллиона рублей. Еще 14 человек ожидают выплат.