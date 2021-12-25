На Ботанике из-за пожара в лифте эвакуировали 15 жителей многоэтажки

Сигнал поступил в МЧС в 06:48. Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Утром 25 декабря в Екатеринбурге в 10-этажке на улице Крестинского загорелся лифт. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 06:48, но уже через два часа возгорание было ликвидировано. На место ЧП выезжали три пожарные машины.

Всего из дома вывели 15 человек.

- В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 14 человек личного состава. В 07:00 огонь локализован, в 07:05 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 08:29, - пояснили в свердловском главке МЧС.

Напомним, что в начале декабря в Реже из-за взрыва газового баллона сгорел дом многодетной семьи.