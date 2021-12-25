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Происшествия25 декабря 2021 5:44

В Екатеринбурге у женщины украли телефон в автобусе

Полицейские смогли оперативно найти вора
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Ущерб был оценен в 15 тысяч рублей.

Ущерб был оценен в 15 тысяч рублей.

Фото: Влад КОМЯКОВ

В Екатеринбурге полиция по горячим следам вычислила карманника. Ранее судимый за кражу и грабеж житель вытащил у женщины телефон, когда ехал в автобусе. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей.

- Мужчина сознался в содеянном. По его словам, похищенное устройство он успел сбыть третьим лицам, а вырученные деньги потратить. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск похищенного устройства, - пояснили в УМВД города.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вору грозит до пяти лет лишения свободы.