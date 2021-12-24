В Екатеринбурге потушили горящую квартиру в многоэтажке

В комнате у жильцов загорелся пол. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге пожарные потушили горящую квартиру в многоэтажке на улице Бахчиванджи. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области сообщение о возгорании поступило 24 декабря в 15:23

- На площади 2 квадратных метров поврежден пол в квартире на 2-ом этаже 5-ти этажного муниципального жилого дома, - рассказали в МЧС.

На месте оперативно приехали три единицы техники и 8 человек личного состава. Пламя было потушено за две минуты. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что в Екатеринбурге на время новогодних праздников вводят особый противопожарный режим, он будет действовать с 25 декабря по 19 января. Специалисты сообщают, что такие меры необходимы для того, чтобы не допустить всплеска чрезвычайных ситуаций и травматизма горожан, вызванных продажей некачественной пиротехники.