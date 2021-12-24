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Общество24 декабря 2021 20:19

В городской больнице Екатеринбурга появились новые аппараты ЭКГ

Оборудование поможет в лечении сердечных заболеваний
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Оборудование поможет в лечении сердечных заболеваний. Фото: Минздрав Свердловской области

Оборудование поможет в лечении сердечных заболеваний. Фото: Минздрав Свердловской области

В городской клинической больнице №14 в Екатеринбурге появились новые аппараты ЭКГ. Как сообщает региональный Минздрав средства на оборудование были выделены в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области».

- Хотелось бы отметить, что эти электрокардиографы портативные, достаточно легкие по весу и находятся в отдельной сумке для переноски, что очень удобно для медиков», - рассказала медсестра Алина Палкина.

Оборудование поможет оперативно диагностировать нарушения в работе сердца на ранних стадиях.

Ранее в городской больнице №14 на Уралмаше в Екатеринбурге завершился ремонт регистратуры. Как сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области строители заменили двери, окна, покрасили стены и обновили мебель.