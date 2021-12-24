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Общество24 декабря 2021 20:06

Евгений Куйвашев рассказал, почему в госпитале для ветеранов войн закрыли ковидные отделения

Причиной изменений стала улучшенная статистика по коронавирусу в регионе
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Он также уточнил, что госпиталь выходил из режима COVID-19 почти месяц.

Он также уточнил, что госпиталь выходил из режима COVID-19 почти месяц.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, почему в госпитале для ветеранов войн закрыли ковидные отделения. На своей странице в Instagram он пояснил, что количество заболевших коронавирусом снижается, поэтому «красную зону» в госпитале свернули.

- За неполный месяц у нас в целом число больничных коек для людей с новой коронавирусной инфекцией сократилось чуть больше чем в полтора раза. Конечно, это никак не связано с чьим-то нежеланием оплачивать тяжелый труд медиков, которые борются с вирусом, - написал Евгений Куйвашев.

Он также уточнил, что госпиталь выходил из режима COVID-19 почти месяц. Кроме того, это медучреждения является особенным, потому что его пациенты нуждаются в помощи узких специалистов.