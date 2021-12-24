«Аэрофлот» исключил из бортового питания псевдоорганический джем

Этот случай в истории авиакомпании не первый Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Аэрофлот» исключил из бортового питания псевдорганический джем торговой марки «Империя джемов». Как сообщает авиакомпания производитель использовал на маркировке указание «органик», не имея при этом соответствующей сертификации.

- Псевдоорганический джем выведен из товарной матрицы, а в меню включен иной джем, к которому нареканий нет, - рассказали в «Аэрофлоте».

Этот случай в истории авиакомпании не первый. Работа по зачистке рынка от фейковой органики будет продолжена.

Напомним, что глава Роскачества Максим Потасов сообщил, что с прилавков торговых точек уже начали снимать российскую и импортную «пседвоорганическую» продукцию. Он считает, что покупатели должны быть уверены в составах на этикетках.