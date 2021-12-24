В Нижнем Тагиле в 2022 году появится новый детский центр досуга

Стоимость запланированных работ составляет больше 400 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Тагиле в 2022 году построят новый детский досуговый центр, планируется, что он появится по адресу Тагилстроевская, 2а. Проект строительства успешно прошел экспертизу, в ближайшее время начнется поиск подрядчика.

- Здесь дети смогут вести научную работу, исследовательские проекты, раскрывать свои художественные и артистические таланты, а также заниматься музыкой. В центре будет два актовых зала, выставочное пространство, кабинеты кружковой работы и помещения для звукозаписи и монтажа видео, - рассказывают в пресс-службе Нижнего Тагила.

Для детей с ОВЗ будет предусмотрена безбарьерная среда, также проект предусматривает, что на прилегающей территории также осуществят благоустройство, для это здесь установят площадки для занятий спортом. Стоимость запланированных работ составляет больше 400 миллионов рублей.