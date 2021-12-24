В Екатеринбурге водитель иномарки сбил перебегающую через дорогу девочку

Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель «Хендай Элантра» сбил перебегающую через дорогу восьмилетнюю девочку. Как сообщает городская Госавтоинспекция инцидент произошел 24 октября в 16:49 на улице Малышева, 138.

- В результате ДТП 8-летняя девочка бригадой скорой медицинской помощи доставлена в ДГКБ № 9, где поставлен предварительный диагноз: ушиб мягких тканей лица, - рассказали в ГИБДД.

Водитель пояснил, что ребенок неожиданно выскочил на дорогу, удар пришелся правым зеркалом заднего вида. Стаж вождения мужчины15 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

Обстоятельства происшествия выясняются, по факту ДТП проводится дознание, по окончании которого будет принято решение, также материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.