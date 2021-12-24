В Екатеринбурге представили уникальную книгу об эвакуации Эрмитажа на Урал в годы войны

Фото: пресс-служба "Русской медной компании"

В Екатеринбурге презентовали книгу под названием «Спасти и сохранить», которая посвящена эвакуации Эрмитажа в Свердловск в годы Великой Отечественной войны. В нее вошли документы, воспоминания, переписки, фотографии и рисунки сотрудников музея.

- В уникальном издании подробно расскажут о том, как на Урале сохранили экспонаты музея, как жили и работали сотрудники филиала, как встретили победу и как готовили возвращение коллекции в Ленинград. В издание также помещены документы о даре Эрмитажа Свердловской картинной галерее в послевоенные годы, - рассказывают в пресс-службе «Русской медной компании».

Работа над книгой велась в течение трех лет совместными усилиями Государственного Эрмитажа и Екатеринбургского музея изобразительных искусств. По словам директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, воспоминания, представленные в книге, разнообразны - от строгих текстов до устных рассказов на камеру.