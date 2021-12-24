Большинство уральских бизнесменов пожаловались на падение прибыли в пандемию

В опросе приняли участие 360 бизнесменов региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

65% бизнесменов Свердловской области пожаловались на падение прибыли в пандемию. Такие данные озвучила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх на своей странице в Facebook.

В опросе приняли участие 360 бизнесменов региона. В связи с пандемией 35% респондентам пришлось снизить зарплату сотрудникам.

- Ключевыми затруднениями предприниматели считают: рост закупочных цен (более 20 %), нестабильность режима ограничений (более 17 %), отсутствие восстановления спроса по сравнению с началом пандемии (более 16 %), невозможность вносить налоговые и арендные платежи (по 7%), - рассказала Елена Артюх.

Для стабилизации бизнеса предприниматели считают важным:стимулирования спроса, снижение налоговой нагрузки и внедрение новых прямых субсидии в размере одного МРОТ на работающего за все месяцы ограничений.

Опрошенные хотят от властей: оперативно разъяснять порядок исполнения новых требований и ограничений, освободить COVID-free объекты от других актиковидных ограничений, ввести меры поддержки бизнеса, а также увеличить объем доходов и число занятых до 30 человек.